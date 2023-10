Unbekannter beißt Zugbegleiter in Oberbayern

Ein junger Mann soll einen Zugbegleiter in einem Zug auf der Fahrt von München nach Landshut angegriffen und gebissen haben.

23.10.2023 | Stand: 10:41 Uhr

Der zunächst Unbekannte hatte sich am Samstag womöglich ohne Fahrschein in der Toilette im Zug von München nach Landshut versteckt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Am Bahnhof in Langenbach (Landkreis Freising) wollte der Mann aussteigen, dabei stellte sich ihm jedoch ein 39-jähriger Zugbegleiter in den Weg. Daraufhin soll der Unbekannte den Bahnmitarbeiter aus dem Zug gestoßen haben, wodurch dieser in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug fiel.

Nachdem dieser sich befreien konnte, packte der 39-Jährige den Unbekannten am Rucksack. Daraufhin soll der mutmaßliche Angreifer dem Mitarbeiter in die Schulter gebissen haben und anschließend geflüchtet sein. Der Zugbegleiter begab sich laut Mitteilung ins Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Unbekannten.

