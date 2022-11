Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Stromkabel eines Kinderkarussells auf dem Aindlinger Weihnachtsmarkt (Landkreis Aichach-Friedberg) gestohlen.

21.11.2022 | Stand: 09:48 Uhr

Dank eines Ersatzkabels konnten die Kinder dann trotzdem Karussell fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Diebstahl war aufgefallen, als das Fahrgeschäft am Sonntagmorgen nicht startete. Am Montag eröffnen die Weihnachtsmärkte in München und Augsburg nach zwei Jahren Corona-Pause.

