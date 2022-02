Unbekannter tötet Hahn in Stall in Unterfranken

Ein Unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in einen Hühnerstall bei Schweinfurt eingedrungen und hat einen Hahn getötet. Die Polizei ermittelt nun.

16.02.2022 | Stand: 17:51 Uhr

Ein Unbekannter hat in Unterfranken einen Hahn getötet. Der Täter sei in der Nacht zum Dienstag in den Hühnerstall in Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt eingebrochen und habe den Hahn verletzt, so die Polizei am Mittwoch. Das Tier sei mittlerweile gestorben.

Die drei Hühner im Stall blieben unverletzt. Ob der Täter ein Eierdieb war oder ob es um einen Nachbarschaftsstreit ging, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Gegen den Unbekannten wird nun wegen Tierquälerei ermittelt.

