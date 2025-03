24-Jähriger bei Sturz in Tiefgaragenabfahrt tödlich verletzt

Ein 24-Jähriger soll sich bei einem Sturz in eine Tiefgaragenabfahrt im Landkreis Traunstein tödlich verletzt haben. Die Kriminalpolizei geht nach aktuellen Ermittlungen davon aus, dass der junge Mann dort alleinbeteiligt mehrere Meter tief herunterstürzte, wie die Beamten mitteilten.

Der Mann soll demnach am Samstag eine größere Veranstaltung in einem Anwesen in Obing besucht haben. Zeugen fanden den leblosen 24-Jährigen laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen bei Aufräumarbeiten. Ein Notarzt stellte demzufolge den Tod des jungen Mannes fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes aufgenommen.