Unfall mit fünf Autos auf der A45 nahe Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) - hoher Schaden

25.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Bei einem Unfall mit fünf Autos auf der Autobahn 45 nahe Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) ist ein hoher Schaden entstanden. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Wagen an Heiligabend in Richtung Gießen, als er gegen ein Auto prallte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Autos. Der junge Mann fuhr mit seinem Auto gegen die Leitplanke, der andere Wagen drehte sich um die eigene Achse. Beide Fahrzeuge blieben schließlich auf der Fahrbahn stehen.

Eine 20-Jährige stoppte ihren Wagen kurz nach der Unfallstelle, um zu helfen. Ein anschließender Fahrer stieß daraufhin mit seinem Auto gegen einen weiteren Wagen und gegen das Fahrzeug der Ersthelferin.

Rettungskräfte brachten einen Leichtverletzten in ein Krankenhaus, die anderen Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Euro und sperrte die A45 für zwei Stunden. Warum es zu dem Unfall kam, blieb unklar.

