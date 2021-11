"Bitte wenden..." Fahrer folgt Navi und wendet auf der Autobahn-Auffahrt bei Illertissen

Weil er den Anweisungen seines Navis folgte, baute ein 35-Jähriger einen Unfall auf der A7 in Illertissen. Laut Polizei war der Mann ortsfremd.

23.11.2021 | Stand: 15:20 Uhr

Als das Navi zum Wenden aufforderte, hat ein Autofahrer in Schwaben kehrtgemacht - allerdings war er da gerade auf einer Auffahrt auf die Autobahn 7 unterwegs. Er stieß mit einem anderen Wagen zusammen, dessen Fahrerin nach Polizeiangaben vom Dienstag ins Krankenhaus kam.

Mann wendet auf Autobahnauffahrt in Illertissen - Unfall mit einer Verletzten

Der 35 Jahre alte Unfallverursacher kannte sich in der Region um Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nicht aus und war am Montag an einem Kreisverkehr falsch abgebogen. Die Beamten sperrten die Autobahnauffahrt während der Unfallaufnahme. (Lesen Sie auch: Polizeiauto prallt auf Kreuzung mit Auto zusammen - 18-Jährige verletzt)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.