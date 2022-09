Schwerer Unfall an der Zugspitze: Bergsteiger stürzt 30 Meter in den Tod

Ein 62-jähriger Bergsteiger aus Nordrhein-Westfalen ist an der Nordwand der Zugspitze abgestürzt und ums Leben gekommen.

Ein Bergsteiger ist in der Nordwand der Zugspitze tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, suchte der aus der Gegend von Bergisch-Gladbach in Nordrhein-Westfalen stammende 62-Jährige am Dienstag im oberen Teil der unter Kletterern bekannten Route "Eisenzeit" nach dem richtigen Weg. Dabei verlor er den Halt und stürzte 20 bis 30 Meter ab. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Sein 55 Jahre alter Gefährte aus dem Raum Köln blieb unverletzt.

Tödliches Unglück an der Zugspitze: Männer wählen eine schwierige Route

Die von den beiden Männern begangene Route ist nur sparsam mit Bohrhaken gesichert und führt im oberen Teil durch steiles, ausgesetztes und teilweise brüchiges Gelände. Die Wegfindung gilt als schwierig.