Sattelzug mit 21 Tonnen Schweinefleisch kippt auf Autobahn in Bayern um

Ein mit 21 Tonnen Schweinefleisch beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 3 in Mittelfranken umgekippt. Infos zum Unfall bei Höchstadt an der Aisch.

24.08.2023 | Stand: 10:10 Uhr

Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, der Sattelzug sei am Dienstag bei Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) aus bisher unbekannten Gründen ins Schlingern geraten und von der Straße abgekommen.

Anschließend sei er umgekippt und neben der Fahrbahn liegengeblieben.

Lkw mit Schweinefleisch kippt um - ein Schwerverletzter bei Unfall auf A3

Der 32 Jahre alte Fahrer sei leicht und sein Beifahrer schwer verletzt worden, beide kamen ins Krankenhaus.

Was nach dem Unfall mit dem Fleisch passiert ist, konnte ein Polizeisprecher am Donnerstag zunächst nicht sagen.