Mann fängt ausgebrochenes Kalb auf Autobahn 7 bei Illertissen mit Lasso ein

Fast wie in einem Western geht es am Freitag auf der A7 bei Illertissen zu: Ein Mann versucht sein entlaufenes Kalb aus dem fahrenden Auto heraus einzufangen.

14.04.2023 | Stand: 15:23 Uhr

Ein Mann hat sein ausgebrochenes Kalb auf der Autobahn 7 bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Seilschlinge eingefangen. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kalb sei unversehrt abtransportiert worden. Die Autobahn war während des Einsatzes am Freitag kurzzeitig komplett gesperrt.

Besitzer fing bei Illertissen sein Kalb aus einem Auto heraus

Das Galloway-Kalb hatte nach Angaben des Besitzers drei Zäune überwunden und war am Morgen über die Anschlussstelle Illertissen auf die A7 gelangt. Die Polizei fand das Tier in einem Gebüsch. Als das Kalb auf der Fahrbahn weiter in Richtung Süden lief, konnte es der 63-jährige Besitzer aus einem fahrenden Fahrzeug der Straßenmeisterei heraus einfangen. Er band das Rind an der Mittelleitplanke fest - ein Viehtransporter brachte das Tier danach von der Fahrbahn.

