Fahrer verliert Laderampe auf der A3 - Elf andere Autos beschädigt

Auf der A3 sind gleich elf Autos auf eine Laderampe aufgefahren, die ein 34-Jähriger während der Fahrt verloren hatte. Der Schaden beläuft sich auf 48.000 Euro.

25.10.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Eine verlorene Laderampe hat auf der Autobahn 3 in Unterfranken zahlreiche Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht. Insgesamt elf Autos seien bei Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) auf die Rampe aufgefahren, die auf der Fahrbahn lag, teilte die Polizei am Montag mit. An einigen Autos sei dadurch am Sonntag die Windschutzscheibe zerbrochen, hieß es. An anderen seien Stoßstangen, Lichter oder Kühler kaputt gegangen, auch Achsen seien gebrochen. Zwei der elf beschädigten Autos konnten den Angaben zufolge danach nicht weiterfahren.

Am Sonntagabend meldete sich der 34-jährige Autofahrer bei der Polizei, der die Rampe verloren hatte. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf etwa 48 000 Euro.

Lesen Sie auch: Oberfranke baut 32 Marihuana-Pflanzen im Gewächshaus an