Unfall auf der A8 bei Dasing - Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der A8 bei Dasing in Schwaben wurden zwei Menschen schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

21.07.2022 | Stand: 07:12 Uhr

Bei einem Unfall auf der A8 in Schwaben sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war in der Nacht zu Donnerstag aus unbekanntem Grund nahe Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) rechts an die Leitplanke gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen inklusive der zwei Insassen blieb dann in der Böschung stehen.

Andere Fahrzeuge seien nach Polizeiangaben nicht beteiligt gewesen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 29 Jahren wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung München gesperrt. Stau gab es nach Polizeiangaben nun nicht mehr.

