Ein Schwerverletzter und rund 95.000 Euro Schaden nach Unfall nahe Leipheim

Bei einem Unfall auf der A8 nahe Leipheim (Landkreis Günzburg) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Klinik.

23.03.2022 | Stand: 08:32 Uhr

Der vermutlich an akuten gesundheitlichen Beschwerden leidende 50-Jährige musste am Dienstag nach Polizeiangaben mit einem Rettungshelikopter geborgen werden. Zuvor war der Fahrer aus bislang unklarer Ursache in Richtung München nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Unfall auf der A8 sorgt für Sperrung der Autobahn bei Leipheim

Die A8 musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Zudem wurde die Fahrbahn wegen ausgetretenem Öl und Diesel gereinigt. Laut Polizei machten Schaulustige Aufnahmen des Unfalls. Die Vergehen wurden von den zuständigen Beamten geahndet. Der Schaden beläuft sich auf rund 95.000 Euro. (Lesen Sie auch: „24-Stunden-Blitzmarathon“: So teuer kann es morgen für Raser werden)

