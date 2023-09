Ein Pferd hat einer Frau auf einer Reitanlage in der Nähe von Hilpoltstein (Landkreis Roth) ins Gesicht getreten und sie verletzt.

24.09.2023 | Stand: 08:39 Uhr

Die 48-Jährige war am Samstagmittag als Zuschauerin auf der Koppel, als ihr ein verrutschtes Geschirr an dem Tier auffiel, das sie wieder richten wollte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Pferd tritt Frau plötzlich ins Gesicht

Als sie sich den Angaben zufolge am Pferd befand, trat es der Frau demnach plötzlich mit dem Huf ins Gesicht. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

