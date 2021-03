Schwerer Unfall auf B17 mit fünf Verletzten - Auto fängt Feuer, Bundesstraße vier Stunden gesperrt

Auf der B17 bei Landsberg ist am Dienstag ein schwerer Unfall passiert. Mehrere Autos krachten ineinander, ein Auto fing Feuer. Die Straße wurde total gesperrt.

24.03.2021 | Stand: 11:04 Uhr

Ein Frontalzusammenstoß auf der B17, in den auch ein drittes Auto verwickelt war, hat am Dienstag zu mehreren Verletzten geführt. Ein Auto fing Feuer, die Bundesstraße war bis zum Dienstagmittag im Bereich Landsberg Süd komplett gesperrt. Eine Frau wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 9.15 Uhr im Süden von Landsberg. Eine 48-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto in einer leichten Kurve zunächst aufs Bankett und anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte sie frontal mit einem Auto zusammen, in dem zwei Frauen (27 und 34) aus dem Landkreis Ostallgäu in Richtung Landsberg unterwegs waren.

B17-Unfall bei Landsberg: Hubschrauber bringt schwerverletzte Frau ins Krankenhaus

Nach dem Aufprall geriet das Auto der Unfallverursacherin ins Schleudern und stieß mit einem Golf eines 22-jährigen Autofahrers zusammen. Der Golf fing nach dem Unfall Feuer - zum Glück erst, nachdem der Fahrer sein Auto mit leichten Verletzungen verlassen konnte. Ein LKW-Fahrer entdeckte den Brand und versuchte ihn bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu halten. Dabei wurde der Mann ebenfalls leicht verletzt (Lesen Sie auch: Beim Überholen übersehen: Sattelzug drückt Auto auf A96 gegen Betonwand).

Insgesamt fünf Verletzte bei Unfall auf B 17

Die 48-jährige Frau zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die zwei Frauen aus dem Ostallgäu, der Golf-Fahrer und der Ersthelfer kamen mit leichten Verletzungen davon.

Die B17 musste nach dem Unfall am Dienstagmorgen für rund vier Stunden gesperrt werden. Ein Unfallgutachter und die olizei untersuchten die Unfallursache. Laut den Beamten ist damit zu rechnen, dass an allen beteiligten Autos Totalschaden entstanden ist.

