Vier Menschen nach Frontalzusammenstoß auf der B85 verletzt - darunter ein Kleinkind

Auf der B85 nahe Lösau (Landkreis Kulmbach) hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Dabei prallte ein Auto frontal in den Gegenverkehr.

01.04.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 85 im Landkreis Kulmbach sind am Donnerstagabend vier Menschen schwer verletzt worden - darunter ein Kleinkind. Ein 74-Jähriger sei in Richtung Lösau unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten, teilte die Polizei mit.

B85 im Kreis Kulmbach nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Dort kollidierte sein Auto frontal mit dem Wagen eines 53-Jährigen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, ebenso die Frau des 74-Jährigen und ein Kleinkind, das mit den beiden im Auto saß. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete zur Klärung des Unfallhergangs unter anderem die Sicherstellung der Fahrzeuge an. Die B85 war an der Unfallstelle mehrere Stunden voll gesperrt. (Lesen Sie auch: Von Zug erfasst: 89-Jährige stirbt an Münchner Bahnübergang)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.