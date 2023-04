Raser überschlägt sich auf A9 - Beifahrerin schwer verletzt

Ein junger Raser ist am frühen Karfreitag-Morgen auf der Autobahn 9 mit dem Auto gegen eine Betonschutzmauer geprallt.

08.04.2023 | Stand: 19:46 Uhr

Danach habe sich der Wagen des 22-Jährigen mehrfach überschlagen, teilte die Polizei in Freising mit. Nach dem Unfall nahe der Anschlussstelle Eching habe sich das Trümmerfeld über 400 Meter erstreckt - ab dem Aufprall gegen die Betonschutzmauer bis zum Stillstand des Fahrzeugs. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Fahrer und eine weitere junge Mitfahrerin wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall auf A9 bei Eching: Auto soll mit 200 Sachen unterwegs gewesen sein

Augenzeugen berichteten, das Auto sei mit rund 200 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Warum der 22-Jährige von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Es bestehe der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten stand, hieß es. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Aktuell müsse sich der 22-Jährige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung in zwei Fällen verantworten.

Wegen der Reinigungs-, Bergungs- und Abschleppmaßnahmen musste die A9 für zwei Stunden gesperrt werden. Die Summe des Schadens am Wagen und der Fahrbahn und der Betonschutzmauer wird auf rund 55 000 Euro geschätzt. Am Auto entstand Totalschaden.

