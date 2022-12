Ohnen Führerschein und unter Drogen: Mann baut Unfall - zwei Kinder verletzt

Mit zwei Kindern im Auto verursacht ein Mann bei Kulmbach einen Unfall. Es stellt sich heraus: Er hatte keine Fahrerlaubnis und fuhr unter Drogeneinfluss.

14.12.2022 | Stand: 06:58 Uhr

Ohne Führerschein und offensichtlich unter Drogen hat ein Autofahrer bei Kulmbach einen Unfall mit drei Verletzten gebaut. Unter ihnen sind laut Polizeiangaben zwei Kinder im Grundschulalter, die mit dem Mann im Auto unterwegs waren.

Der Wagen des 41-Jährigen geriet am Dienstagabend auf die Gegenspur und krachte in das Auto einer 65-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des Mannes s schoss durch den Aufprall in eine Hecke am Fahrbahnrand und kippte aufs Dach. Die 65-Jährige und die beiden Kinder wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer nutzt Auto offenbar ohne erlaubnis des Eigentümers

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Weil er Anzeichen für einen vorausgehenden Drogenkonsum vorwies, musste der Mann den Angaben zufolge eine Blutprobe abgeben. Er soll zudem nicht nur ohne Führerschein gefahren sein, sondern auch ohne das Einverständnis des Autobesitzers. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

