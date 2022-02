Unfall bei Probefahrt auf der Rennstrecke: Über 200.000 Euro Schaden

Auf der Rennstrecke bei Mickhausen hat ein 32-Jähriger mit einem Audi RS6 einen heftigen Unfall gebaut. Der Schaden der Probefahrt ist enorm.

20.02.2022 | Stand: 19:32 Uhr

Offenbar wollte ein 32-Jähriger mal austesten, was auf der Strecke des berühmten Bergrennens in Mickhausen so möglich ist. Mit einem hochmotorisierten Boliden machte er eine Probefahrt, die ihn teuer zu stehen kommt.

Laut Polizei fuhr der Mann am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr mit einem Audi RS6, den er sich für eine Probefahrt ausgeliehen hatte, auf der Rennstrecke (Kreisstraße A16) von Birkach kommend in Richtung Mickhausen. Am Ende einer Rechtskurve brach das Heck des Autos aus, weil er zu schnell unterwegs war, sodass der Pkw auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommendes Auto, das mit einer Familie (drei Personen) besetzt war, konnte dem entgegenschleudernden Auto nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge zusammenkrachten.

Unfallfahrer erleidet einen Schock

Das Auto des 32-Jährigen, an dem durch die Wucht des Zusammenstoßes das linke hintere Rad samt Aufhängung abgerissen wurde, schleuderte noch rund 100 Meter über die Fahrbahn und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer erlitt einen Schock. Sein 40-jähriger Beifahrer wurde nicht verletzt.

Der Wagen des entgegenkommenden 52-Jährigen kam ebenfalls am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, seine 47-jährige Ehefrau und der zehnjährige Sohn erlitten leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Am hochmotorisierten Neuwagen des 32-Jährigen, der für die Fahrt zur Probe ausgeliehen war, entstand ein Schaden von 170.000 Euro. Am Wagen des 52-Jährigen entstand ebenfalls hoher Schaden von 45.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke durch die Freiwillige FeuerwehrMickhausen und die Freiwillige Feuerwehr Birkach gesperrt werden.

"Da hatten alle beteiligten mehr Glück als Verstand", sagte ein Sprecher der FeuerwehrMickhausen, der vor Ort war. Der Großteil der Trümmerteile befand sich direkt nach dem Unfall nicht mehr auf der Straße. Allerdings ist Bremsflüssigkeit ausgetreten, so dass die Mickhauser Feuerwehr gemeinsam mit der Wehr aus Münster und der Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen musste. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden.

