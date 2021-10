91-jähriger Autofahrer stirbt nach Einbiegeversuch - zweiter Unfall geschieht im Anschluss

Ein 91-jähriger Autofahrer ist bei Lutzingen (Landkreis Dillingen an der Donau) ums Leben gekommen. Es kam zu einem zweiten Unfall mit mehreren Verletzten.

27.10.2021 | Stand: 18:49 Uhr

Laut Polizei hatte er am Mittwochnachmittag ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen. Dessen Fahrer und die Beifahrerin des 91-Jährigen wurden leicht verletzt. Ein entgegenkommendes Auto wurde durch umherfliegende Teile beschädigt.

Mann stirbt in Lutzingen bei Verkehrsunfall nach Einbiegen in die Straße

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Unfall, als ein Kleintransporter an der Straßensperrung wenden wollte. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte dies nicht, setzte zum Überholen an und fuhr in den Transporter, der umkippte und über die Fahrbahn in den Seitenstreifen schleuderte. Beide Fahrer und der Beifahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt. (Lesen Sie auch: Berlin: Fahrer nach Verkehrsunfall mit vier Toten vor Gericht)

