Bei einem Verkehrsunfall in Mittelfranken sind drei Menschen schwer verletzt worden. Betroffen sind ein junger Mann und seine zwei Beifahrerinnen.

26.02.2022 | Stand: 10:15 Uhr

Ein 18 Jahre alter Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Straßengraben prallte das Auto am Freitagabend gegen einen Wasserdurchlauf, ein Rohr.

Rettungskräfte brachten den Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen, die auf der Rückbank saßen, in ein Krankenhaus. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall in der Nähe von Ansbach nach Informationen der Polizei nicht beteiligt.