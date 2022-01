Mann stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos in Arnstorf

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Rottal-Inn ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen.

07.01.2022 | Stand: 08:18 Uhr

Der 65-jährige Fahrer eines der Autos kam nach dem Unfall am Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik und starb in der Nacht, wie die Polizei in Eggenfelden am Freitag mitteilte. Seine 63-jährige Beifahrerin und der 39 Jahre alte Fahrer des anderen Autos erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Arnstorf

Der Unfall passierte auf der Staatsstraße 2112 bei Arnstorf. Beide Wagen wurden durch den Zusammenstoß in den Graben beziehungsweise in eine angrenzende Wiese geschleudert. Alle Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die Unfallursache war noch unklar. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

