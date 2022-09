Betonbalken erschlägt Arbeiter - Polizei ermittelt

Ein fallender Betonbalken hat auf einer Baustelle in Garching einen Arbeiter erschlagen. Der Mann starb an schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unglück kam.

21.09.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Auf einer Baustelle in Garching ist ein Arbeiter von einem herabfallenden Betonbalken erschlagen worden. Der 47-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf der Baustelle waren am Dienstag Arbeiter damit beschäftigt, Betonbalken mit Hilfe eines Teleskopladers zu verbauen.

Arbeitsunfall bei München: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Als der Bediener der Baumaschine einen neuen Balken aufnehmen wollte, fiel der zuletzt verbaute Betonbalken aus der Ablage des Auslegers und traf den 47-Jährigen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

