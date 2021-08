Passanten retten Rollstuhlfahrerin in München vor Sturz aufs Gleis

Eine Rollstuhlfahrerin gerät in München mit dem Rad zwischen S-Bahn und Gleis und stürzt beinahe. Passantin eilen im letzten Moment zur Hilfe.

05.08.2021 | Stand: 15:44 Uhr

Am Mittwochmittag haben Passanten am Münchner Hauptbahnhof eine Rollstuhlfahrerin gerettet, die beinahe ins Gleis gestürzt wäre.

Nach Polizeiangaben versuchte eine 56-jährige kurz nach 13 Uhr am Gleis 2 im Tiefgeschoss des Münchner Hauptbahnhofes rückwärts in eine S8 Richtung Herrsching einzusteigen. Als mehrere Versuche scheiterten, schlossen sich die Türen und die S-Bahn fuhr los. Die Frau aus Herrsching war im Rollstuhl sitzend auf dem Bahnsteig zurückgeblieben. Beim Losfahren der S-Bahn geriet ein Rad des Rollstuhls zwischen Bahnsteig und Zug. Die S-Bahn fuhr aus und schrammte laut Polizei an der feststeckenden Rollstuhlfahrerin entlang.

Passanten bemerken Notsituation der Rollstuhlfahrerin

Passanten bemerkten die äußerst kritische Situation und die lauten Hilferufe der Frau. Ein bislang unbekannter junger Mann rannte laut Polizeibericht zu der 56-Jährigen und ergriff den Handlauf des Rollstuhls genau in dem Moment, in dem sich der Zug vom Rollstuhl löste. Der Mann hielt den gekippten Rollstuhl, mit der Frau fest und verhinderte damit den sicheren Sturz ins Gleis. Wenige Sekunden später kamen weitere Passanten hinzu und gemeinsam zogen sie den Rollstuhl mit der 56-Jährigen auf den Bahnsteig zurück.

Die Frau wurde nach Polizeiangaben mit blutenden Verletzungen und Schock ins Krankenhaus eingeliefert. Zu ihren Verletzungen liegen noch keine näheren Informationen vor. Sowohl der Triebfahrzeugführer als auch die Bahnsteigaufsicht bemerkten den Vorfall offenbar nicht. Die Münchner Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen.

Münchner Polizei sucht nach den Rettern

Zudem wird nach den Personen gesucht, die den Sturz der Rollstuhlfahrerin ins Gleis durch ihr Eingreifen verhinderten - insbesondere nach dem Mann, der als erstes den Rollstuhl sicherte. Er trug ein schwarzes, auffälliges, weißes T-Shirt mit "Gas Monkey"-Druck auf Vorder- wie Rückseite sowie eine schwarze, lange Hose und hellgraue leichte Schuhe. Er soll 25 bis 30 Jahre alt sein und trug eine FFP2-Maske. Er hat kurze, dunkle Haare und eine große Tätowierung am rechten Arm. Der Mann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 089/5155501111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

