Zwei Lastwagen brennen in München komplett aus - ein Fahrer kommt ums Leben

Zwei Lastwagen sind bei einem Unfall in München in Brand geraten. Dabei starb einer der Fahrer. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt.

30.06.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Zwei Lkws sind am Freitag bei einem Unfall in München komplett ausgebrannt. Der Fahrer eines Lastwagens kam ums Leben.

Nach Angaben der Feuerwehr München gingen in den Morgenstunden zahlreiche Anrufe von Autofahrern in der Leitstelle ein, die von einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastwagen berichteten. Den Schilderungen zufolge standen beide Fahrzeuge in Brand. Es seien immer neue Explosionen zu hören gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sahen bereits von Weitem die Rauchsäule.

Nach dem Löschen musste die Temperatur des Tanklasters ständig überprüft werden

Die Lastwagen hatten sich ineinander verkeilt und das Feuer der Zugmaschinen hatte bereits auf die Auflieger (einer mit Schüttgut beladen, der andere ein Tanklastzug) übergegriffen. Der Kraftstoff aus dem offenen Tankanhänger brannte.

Die Feuerwehrleute ergriffen sofort umfangreiche Löschmaßnahmen mit mehreren C-Rohren. Innerhalb einer halben Stunde löschten die Einsatzkräfte das Feuer und kühlten den Tankanhänger, in dem sich noch mehrere tausend Liter Kraftstoff befanden. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Temperatur laufend überprüft.

Die lauten Knallgeräusche - von Zeuginnen und Zeugen als "Explosionen" beschrieben - rührten von den geplatzten Reifen her.

Lkw-Unfall in München: Ein 52-jähriger Mann starb bei dem Unfall

Die Einsatzkräfte fanden den 52-jährigen Fahrer des mit Schüttgut beladenen Lkws in der komplett ausgebrannten Fahrerkabine tot auf. Der 55-jährige Fahrer des Tanklastzuges hatte sich selbst befreit. Personal des Rettungsdienstes untersuchte ihn. Er hatte sich bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Inhalt des Tanklasters sowie das verunreinigte Löschwasser wurden abgepumpt und abtransportiert. Danach begannen die Bergungsmaßnahmen der beiden Fahrzeuge. Diese dauern momentan noch an. Bis sie abgeschlossen sind, ist die Feuerwehr zur Sicherung vor Ort. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in die Abendstunden ziehen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich der Landshuter Allee und des Georg-Brauchle-Rings.

Die Feuerwehr München war mit 100 Kräften und 40 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

