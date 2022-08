Vater tot, Neunjähriger und Jugendliche schwer verletzt

Am Sonntagabend verliert ein Mann in Neumarkt-Sankt Veit (Oberbayern) die Kontrolle über sein Auto und fährt gegen einen Baum. Er stirbt noch am Unfallort.

08.08.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Bei einem Autounfall in Oberbayern ist gestern am Sonntag ein Mann gestorben, sein neunjähriger Sohn und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der der Wagen des 39-Jährigen bei Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

39-jähriger Autofahrer in Neumarkt-Sankt Veit (Oberbayern) prallt gegen Baum - ein Toter, zwei Verletzte

Der Fahrer und sein Sohn wurden aus dem Wagen geschleudert. Der Fahrzeuglenker starb am Sonntagabend noch an der Unfallstelle, der Bub und die Jugendliche kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei vermutete, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

