Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn getötet worden.

16.11.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Der 66-Jährige war am Dienstag in der Dämmerung mit seinem Rad bei Neumarkt-Sankt Veit unterwegs, als ihn vermutlich ein Autofahrer übersah, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Auto prallte demnach auf einer Ortsverbindungsstraße auf das hintere Teil des Fahrrads.

Neumarkt-Sankt Veit: Radfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der Radfahrer stürzte den Angaben zufolge dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

