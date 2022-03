Rettungswagen kollidiert in Oberfranken mit Auto - zwei Sanitäter schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagen mit einem Auto in Oberfranken sind am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden.

20.03.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Die beiden Insassen des Rettungswagens seien unter anderem mit einem Hubschrauber in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach war der Rettungswagen in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als er an einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstieß, auf die Seite kippte und gegen einen Laternenmast prallte.

Unfall in Marktredwitz: Insassen des Rettungswagens kamen in die Klinik

Die fünf Insassen des Autos, darunter auch zwei kleine Kinder, seien weitgehend unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Eine Frau habe sich wegen leichter Schmerzen in ärztliche Obhut begeben. Die Polizei ermittle nun wegen des konkreten Unfallhergangs. (Lesen Sie auch: Zirndorf: 14-Jähriger filmt Mädchen in Damentoilette und wird festgenommen)

