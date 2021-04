Autofahrer flüchtet vor Polizei und rast gegen Baum

Ein Autofahrer will vor der Polizei flüchtet und rast in Regen gegen einen Baum. Auch seine Mitfahrer überstehen den Unfall nicht unversehrt.

12.04.2021 | Stand: 14:56 Uhr

Auf der Flucht vor einem Polizeiwagen sind bei einem Unfall in Niederbayern zwei Menschen gestorben, fünf weitere wurden teils schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer des Wagens mit sechs weiteren Insassen am Sonntag in Zwiesel (Landkreis Regen) mit "stark überhöhtem Tempo" vor einer Streife geflüchtet, als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten. In Regen kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Fahrer stirbt bei Regen auf der Flucht an der Unfallstelle

Der Fahrer des Wagens starb demnach noch an der Unfallstelle, eine Mitfahrerin erlag später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Angaben der Polizei zufolge wurden die anderen fünf Insassen des Wagens bei dem Unfall teils schwer verletzt. Warum der Fahrer des Autos vor der Polizei flüchtete, blieb zunächst unklar.

Lesen Sie auch: Mann sticht offenbar grundlos auf fremde Frau ein