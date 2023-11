Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei Waldkraiburg in Oberbayern kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall. Ein Autofahrer nahm einem Motorradfahrer die Vorfahrt.

06.11.2023 | Stand: 10:56 Uhr

Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 29-Jährige am Sonntag bei Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) auf einer Kreisstraße unterwegs, als ein 64-Jähriger mit seinem Wagen auf die Straße fuhr, obwohl er keine Vorfahrt hatte.

Unfall bei Waldkraiburg: Autofahrer nimmt Motorradfahrer Vorfahrt - der stirbt

Nach dem Unfall starb der Motorradfahrer den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Ein Gutachten soll bei der Ermittlung des genauen Unfallhergangs helfen.

