Auto mit zwei Insassen stürzt sieben Meter tief und überschlägt sich

Bei einem schweren Unfall in Zell am Main sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto von einer Brücke in die Tiefe gestürzt und hat sich überschlagen.

12.11.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Ein Auto mit zwei Insassen ist im Landkreis Würzburg von einer Brücke sieben Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich überschlagen. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde mittelschwer verletzt und die Beifahrerin leicht, wie die Polizei mitteilte.

Unfall Zell am Main: Fahrer war zu schnell unterwegs

Als der Mann in der Nacht zum Sonntag auf die Brücke in Zell am Main auffahren wollte, verlor er den Angaben zufolge in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und fuhr über die Gegenspur auf einen Grünstreifen. Dieser befand sich am Brückenkopf und das Fahrzeug stürzte in die Tiefe. Die Insassen befreiten sich selbst aus dem Auto und wurden in eine Klinik gebracht. Eine zufällig anwesende Polizistin hatte den Unfall beobachtet.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, trug keinen Gurt und war alkoholisiert, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde stark beschädigt abgeschleppt.

