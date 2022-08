34 Menschen bei Achterbahn-Unfall im Legoland verletzt

Bei einem Achterbahn-Unfall im Legoland Günzburg sind heute 34 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.

11.08.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Im Legoland Günzburg hat es am Donnerstag einen Achterbahn-Unfall gegeben. Laut Polizei wurden dabei 34 verletzt. Zwei von ihnen schwer, die stationär behandelt werden müssen. 32 zogen sich leichte Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden zu. Einer Sprecherin des Legolandes zufolge ist der Unfall auf der Achterbahn "Feuerdrache" passiert. Ein Polizeisprecher sagte, ein Achterbahnzug habe am Donnerstag bei der Einfahrt in den Bahnhof stark abgebremst und sei einem im Bahnhof stehenden Zug mit langsamer Geschwindigkeit aufgefahren.

Hubschrauber, Rettungswagen und Höhenrettung rücken ins Legoland Günzburg auf

Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter drei Rettungshubschrauber, etwa 15 Rettungswagen sowie die Höhenrettung der Feuerwehr Augsburg. Die Kräfte der Höhenrettung befreiten die Fahrgäste des aufgefahrenen Feuerdrachen-Zuges im Steigungsbereich an der Einfahrt zum Bahnhof.

In der Feuerdrachen-Achterbahn im Legoland Günzburg hat es einen Auffahrunfall gegeben. Bild: Sara Murari

Bei der Feuerdrachenbahn sind Züge mit jeweils 20 Fahrgästen unterwegs, die in zehn Zweierreihen sitzen. Sie fahren auf Schienen eine kurvenreiche Strecke auf einer Distanz über 800 Meter und bis zu 16 Meter Höhe. Im ersten Teil geht es durch die Gemächer der stilisierten Burg vorbei an etlichen großen Legostein-Modellen. Auf der Außenstrecke erreicht das Fahrgeschäft demnach eine maximale Geschwindigkeit von knapp 60 Stundenkilometern.

Vor der Einfahrt in den Bahnhof, der sich in der Burg befindet, wird der Zug stark verlangsamt und kommt dann am Bahnsteig zum Stillstand. Währenddessen begibt sich der nächste Zug mit neuen Fahrgästen nach der Freigabe des Personals auf die Strecke. Die Bahn gibt es seit der Eröffnung des Parks im Jahr 2002.

Erst vor wenigen Tagen war eine Frau in einem Freizeitpark in Rheinland-Pfalz aus einer Achterbahn geschleudert worden und ist dabei ums Leben gekommen.

Die Achterbahn "Feuerdrache" im Legoland ist nun gesperrt

Die Feuerdrachen-Achterbahn ist gesperrt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und wird voraussichtlich ein Gutachten in Auftrag geben. Der übrige Parkbetrieb läuft ohne Einschränkungen weiter.

