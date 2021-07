Auto nimmt Motorrad in Traunstein die Vorfahrt - Mann stirbt

In Traunstein kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad. Der Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Traunstein ist ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Autofahrer beim Abbiegen auf eine Staatsstraße bei Weisham dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen.

Mann stirbt nach Kollision mit Auto an der Unfallstelle

Nach der Kollision mit dem Auto starb der Mann am Dienstagabend noch an der Unfallstelle, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch berichtete. Der Autofahrer und seine zwei Mitfahrer wurden nur leicht verletzt. Sie erlitten einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen

