Unsere Spiele-Highlights: Sudoku für Profis und das tägliche Kreuzworträtsel

Sie suchen die Herausforderung? Hier ist sie: Jeden Tag präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle ein neues Sudoku und ein frisches Kreuzworträtsel. Viel Spaß!

11.03.2021 | Stand: 16:46 Uhr

Das ist was für echte Profis: Jeden Tag präsentiert Ihnen die Allgäuer Zeitung an dieser Stelle zwei kostenlose neue Rätsel, die es in sich haben. Lösen Sie online unser spannendes Kreuzworträtsel - und zeigen Sie Ihr Können bei unserem kniffeligen Sudoku. Viel Spaß! Zur Auswahl wischen Sie einfach nach links oder rechts und klicken Sie dann auf das gewünschte Spiel:

Zurück zur Rätsel-Auswahl

Kostenlos Sudoku online spielen bei Allgäuer Zeitung - so geht's:

Sie möchten kostenlos Sudoku online spielen? Die Allgäuer Zeitung macht's möglich. Hier finden Sie jeden Tag kostenlos ein neues Rätsel. Erfahren Sie, wie das Spiel funktioniert und warum es so erfolgreich ist.

Das sind die Regeln beim Sudoku: Sudoku-Rätel gehören zu den beliebtesten Denksportaufgaben, sind einfach zu verstehen - aber nicht immer leicht zu lösen.

Jedes Spiel besteht aus 3x3 Blöcken, die alle noch einmal in 3x3 Felder unterteilt sind. In einigen Feldern stehen schon Zahlen, für die anderen sollten Sie die richtigen Ziffern finden.

Lesen Sie auch

Rätseln Sie beim großen AZ Plus-Weihnachtsquiz mit Türchen öffnen und rätseln

Die entscheidende Regel: Sie müssen das Spielfeld so ausfüllen, dass die Ziffern von 1 bis 9 in jedem Block und in jeder Reihe stehen. Dafür markieren Sie durch Klicken oder Tippen erst einmal das Feld, in das Sie eine Zahl eintragen möchten. Dann tragen Sie darin die gewünschte Zahl über die Tastatur ein. Wenn Sie sich geirrt haben sollten, können Sie das Feld auch wieder löschen.

Was heißt "Sudoko" eigentlich, woher kommt der Name? Sudoku ist eine japanische Abkürzung für einen Satz, der sich wörtlich mit "Isolieren Sie die Zahlen" übersetzen lässt. Anders als der Name vermuten lässt, stammt das Spiel aber nicht aus Japan. Das erste Sudoku in der heutigen Form veröffentlichte der US-Amerikaner Howard Garns 1979 in der Zeitschrift "Dell Pencil Puzzles & Word Games". Er gilt damit als Sudoku-Erfinder.

Kostenlos Kreuzworträtsel online lösen bei Allgäuer Zeitung - so geht's:

Kreuzworträtsel sind schon sehr lange beliebt unter Rätselfans. Auf allgäuer-zeitung.de finden Sie hier nun jeden Tag ein neues, kostenloses Kreuzworträtsel, dass Sie online spielen können.

Dieses Rätsel funktioniert vom Prinzip her genauso, wie Sie es aus der Zeitung kennen: Gesucht werden bestimmte Begriffe, die Sie in die angezeigten Kästchen eintragen sollen. Jedes richtig erratene Wort macht es durch seine Buchstaben leichter, auch den anderen gesuchten Begriffen auf die Spur zu kommen. Wenn Sie sich einmal geirrt haben, können Sie die falschen Buchstaben jederzeit wieder aus den Kästchen löschen und stattdessen ein anderes Wort einfügen.

Wer hat das Kreuzworträtsel erfunden? Das erste Kreuzworträtsel der Welt erschien am 21. Dezember 1913 in der Weihnachtsbeilage der Zeitung New York World. Es enthielt 31 Suchbegriffe - und war sofort beliebt. Wenige später begannen Kreuzworträtsel ihren Siegeszug um die Welt.