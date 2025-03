Berghütte steht in Flammen - wohl sechsstelliger Schaden

Bei einem Brand in einer Berghütte bei Sandberg (Landkreis Rhön-Grabfeld) dürfte ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden sein. Das Feuer sei in der Nacht vermutlich im Erdgeschoss im Bereich der Küche ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher weiter. Der ältere Teil der anderthalb stockigen Kissinger Hütte brannte ihm zufolge komplett aus. Das Dach sei zudem eingestürzt. Der neue Gebäudeteil war seinen Angaben nach nicht von den Flammen betroffen. Zum Brandzeitpunkt sei niemand im Gebäude gewesen. Die Feuerwehr war auch am frühen Morgen noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

