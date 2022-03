24-jähriger Autofahrer in Unterfranken prallt gegen Bushäuschen und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall in Unterfranken ist ein junger Autofahrer schwer verletzt worden. Der 24-Jährige hatte zuvor die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

20.03.2022 | Stand: 13:59 Uhr

Ein Autofahrer ist in Unterfranken gegen ein Bushäuschen gefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag, hatte der 24-Jährige in Niedernberg im Landkreis Miltenberg am Samstagabend aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin kollidierte er unter anderem mit dem Wartehäuschen einer Bushaltestelle.

Niedernberg: Autofahrer kollidiert mit Bushäuschen und verletzt sich schwer

Dabei durchschlug ein etwa fünf Meter langer Stahlträger die Windschutzscheibe des Autos. Der schwer verletzte 24-Jährige konnte sich selber aus dem Auto befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Lesen Sie auch: Zirndorf: 14-Jähriger filmt Mädchen in Damentoilette und wird festgenommen)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.