Schwalben-Nester mit Hochdruckreiniger von Haus in Untergriesbach entfernt

Hausbesitzer aus Untergriesbach entfernen Schwalben-Nester mit einem Hochdruckreiniger von der Hauswand. Nur ein Schwalbenküken kann gerettet werden.

14.07.2021 | Stand: 17:29 Uhr

Ohne Rücksicht auf die Schwalbenküken haben Hausbesitzer mehrere Vogelnester mit einem Hochdruckreiniger entfernt - nur ein einziges Vogelbaby konnte gerettet werden.

Gegen die Hausbesitzer laufen nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nester für Malerarbeiten im Weg

An dem Haus in Untergriesbach bei Passau fanden zu dem Zeitpunkt Malarbeiten statt, bei denen die Nester vermutlich im Weg gewesen waren. Die Bewohner spritzten am Dienstag die Jungvögel mit einem Hochdruckreiniger aus den Nestern.

Es waren mindestens fünf Nester mit je vier bis fünf Küken. Anschließend sammelten die Bewohner die Tiere laut Polizei ein und brachten sie weg. Eine Frau, die den Vorfall beobachtetet hatte, informierte den Vogelschutzbund sowie später die Polizei.

Ein Schwalbenküken konnte die Beobachterin retten und an den Landesbund für Vogelschutz geben, wo das Tier nun gepflegt wird. Vor Ort konnte die Polizei jedoch keine weiteren Vögel mehr finden.

Lesen Sie auch

Saatkrähen fressen bei Igling ganze Felder leer, in Buchloe setzen sie Anwohnern zu Krähenplage im Ostallgäu und Landkreis Landsberg

Lesen Sie auch: Jungstorch fällt aus Nest: So bringt ihn die Feuerwehr zurück