Hotelkeller in Erding vollgelaufen: 400 Gäste müssen raus

Nach starkem Regen am Montag war der Keller eines Hotels in Erding vollgelaufen. Das Haus musste hunderte Gäste umbuchen. Auch eine Therme war betroffen.

30.08.2021 | Stand: 16:19 Uhr

Wegen eines vollgelaufenen Kellers hat ein Hotel in Erding nach starken Regenfällen am Montag rund 400 Gäste in anderen Betrieben unterbringen müssen. "Das Hotel ist ohne Strom und deshalb heute geschlossen", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die Gäste würden in Partnerbetrieben untergebracht. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, war zunächst unklar.

Nach starkem Regen in Erding: Auch Teile der Therme defekt

Auch auf die Thermenanlage, an die das Hotel angeschlossen ist, hatte das Unwetter Auswirkungen: Der Stromausfall durch den vollgelaufenen Keller führte nach Angaben des Sprechers dazu, dass das Wellenbad nicht mehr funktionierte. Alle anderen Bereiche des Betriebs seien aber weiter für Besucher geöffnet.

Nach Starkregen waren am Montagmorgen im nördlichen Oberbayern zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. Betroffen waren vor allem die Landkreise Freising, Erding und Pfaffenhofen an der Ilm.

