Immer häufiger Unwetter - bayerische Kommunen sollen sich für Sturzfluten rüsten

Heftige Gewitter mit Sturmböen und Starkregen haben am Montagabend erneut Menschen in vielen Regionen Deutschlands getroffen. Allein in Stuttgart zählte die Feuerwehr vom Montagabend bis in den frühen Dienstag über 330 Einsätze. Anhaltender Starkregen führte dazu, dass etliche Tunnel in kürzester Zeit mit Wasser vollliefen. Bilder aus der Nacht.