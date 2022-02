Unwetter in Oberbayern führt zu mehreren Verkehrsunfällen

Ein Unwetter von Sonntag auf Montag sorgt in Niederbayern für eine Vielzahl von Einsätzen für die Rettungskräfte. Meist gehen die Vorfälle aber glimpflich aus.

07.02.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Während des Sturmtiefs "Roxana" ist es in Oberbayern in mehreren Landkreisen zu Unfällen aufgrund umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste gekommen. Verletzt wurde hierbei niemand, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Auf der B8 im Landkreis Deggendorf erwischte eine starke Windböe ein Gespann, wodurch sich der Anhänger vom Auto löste und in einen Seitengraben kippte.

40-Tonner verliert auf A99 die Kontrolle - Fahrer bleibt unverletzt

Bei schneebedeckter Fahrbahn verlor ein Lastkraftwagenfahrer auf der A99 die Kontrolle über seinen 40-Tonner. Er kollidierte mit der Schutzplanke und blieb quer auf der Autobahn in Höhe Hohenbrunn stehen. Der 33 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall in der Nacht auf Montag unverletzt.

(Lesen Sie auch: So wird das Wetter im Allgäu in dieser Woche)

Im Landkreis Passau stürzte ein Baum auf die Gleise und verursachte eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Passau und Pocking. Im Vergleich zum benachbarten Bundesland Baden-Württemberg kam der Freistaat glimpflich durch die Unwetternacht.

Lesen Sie auch

Winter Viele Unfälle bei Schnee und Glätte in Bayern - Warnung vor Lawinen

Lesen Sie auch: Der Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen im Allgäu