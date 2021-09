Blitz sprengt regelrecht Kamin - zahlreiche Einsätze wegen Unwetter

In der Nacht zu Montag haben Unwetter die Feuerwehr und Polizei in Oberfranken schwer beschäftigt. Über 80 Einsätze seien nötig gewesen, so die Polizei.

27.09.2021 | Stand: 09:46 Uhr

In Berg im Landkreis Hof schlug ein Blitz in die Photovoltaik-Anlage eines Hauses ein. Der zuständige Energieversorger stellte aufgrund einer Rauchentwicklung an der Anlage den Strom am Haus ab. Bei dem Einschlag entstand ein Schaden von etwa 70 000 Euro. In Heinersreuth bei Bayreuth fiel zwischenzeitlich der Strom aus.

Unwetter in Oberfranken: Blitz sprengt Kamin regelrecht

In der Stadt Hof schlug ein Blitz in dem Kamin eines Wohnhauses ein. Dieser sei regelrecht gesprengt worden, berichtete die Leitstelle Hochfranken. Teile des Kamins seien auf Autos und die Straße vor dem Haus gestürzt, weshalb diese in der Nacht gesperrt werden musste. Außerdem blieben weitere Stücke auf dem Dach liegen und drohten abzustürzen. (Feuerwehren im Westallgäu wollen sich besser für Unwetter wappnen)

Auf mehreren Straßen kam es außerdem zu unwettertypischen Verunreinigungen durch Äste und Laub.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.