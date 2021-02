Urteil im Mordprozess ohne Leichen am Dienstag erwartet

Im Sommer 2019 verschwanden eine Mutter und ihre Tochter in München spurlos. Der Ehemann steht vor Gericht. Heute soll das Urteil gefällt werden.

23.02.2021

Die Suche nach einer Mutter und ihrer 16-jährigen Tochter hielt München im Sommer 2019 in Atem. Auch wenn ihre Leichen nie gefunden wurden, steht der Ehemann der Frau und Stiefvater des Mädchens inzwischen wegen Mordes vor Gericht. An diesem Dienstag (13.00 Uhr) wird das Urteil gegen den 46-Jährigen am Landgericht München I erwartet. Es geht um Totschlag und Mord.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine Ehefrau im Juli 2019 im Streit getötet und danach seine Stieftochter ermordet zu haben, um die vorherige Tat zu verdecken. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den angeklagten Deutsch-Russen. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden.

Angeklagter bestreitet Tat

Der Angeklagte hat vor Gericht bestritten, mit dem Verschwinden seiner Frau und seiner Stieftochter etwas zu tun zu haben und forderte - wie auch sein Verteidiger - Freispruch.

