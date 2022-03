Vater soll 17-jährigen Sohn mit Messer schwer verletzt haben

Nach einem Streit soll ein Mann seinen Sohn mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Der 17-Jährige befindet sich auf der Intensivstation.

03.03.2022 | Stand: 09:49 Uhr

Ein Mann soll im Streit seinen Sohn mit einem Messer in Oberfranken schwer verletzt haben. Aus einer verbalen Auseinandersetzung sei am Dienstagabend eine Attacke des 53-Jährigen auf den 17-Jährigen geworden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Bayreuth mit. Der Vater soll dabei im nördlichen Landkreis Lichtenfels nach einem Küchenmesser gegriffen und den Jugendlichen im Bereich des Bauches verwundet haben.

Der 17-Jährige habe noch in der Nacht in einem Klinikum notoperiert werden müssen. Er befinde sich auf einer Intensivstation. Der 53-Jährige wurde nach der mutmaßlichen Tat festgenommen und sei mittlerweile in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

