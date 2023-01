Verbandskasten: Das gehört ab Februar 2023 in jedes Auto

Die Maskenpflicht im Fernverkehr fällt zum 2. Februar 2023 - an einem anderen Ort wird die Maskenpflicht gerade erst eingeführt.

30.01.2023 | Stand: 11:02 Uhr

Stück für Stück fallen in Deutschland die Corona-Maßnahmen im Februar. Im Auto wird die Maskenpflicht gerade erst eingeführt. Muss jetzt während der Fahrt im Pkw eine Maske getragen werden?

Ein Verbandskasten gehört seit eh und je in jedes Auto. Er kann im Notfall Leben retten. Auch muss regelmäßig der Inhalt auf Vollständigkeit und Haltbarkeit überprüft werden. Ab Februar 2023 greift eine neue Regel.

Ab 1. Februar müssen immer zwei Corona-Schutzmasken im Verbandskasten enthalten sein. (Lesen Sie auch: Corona-Zahlen: So sind die aktuellen Inzidenz-Werte im Allgäu) Eine FFP2-Maske ist nicht verpflichtend, OP-Maske reicht. Dafür fällt ein Dreieckstuch weg.

In jedes Auto gehört in Deutschland auch ein Erste-Hilfe-Set. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. In dem Set müssen unter anderem Pflaster, Handschuhe, Feuchttücher und eine Rettungsdecke liegen. Bei Motorrädern gibt es keine Verpflichtung, Verbandsmaterial mitzuführen. Ab Februar 2023 gilt auch eine Maskenpflicht. In den Verbandskästen sollen dann zwei medizinische Masken enthalten sein.

Keine Maske im Verbandskasten: Droht mir ein Bußgeld?

Ab 1. Februar 2023 gehören zwei Schutzmasken in den Verbandskasten. Sonst droht ein Bußgeld bei einer Polizeikontrolle - der Inhalt des Verbandskastens entspricht dann nicht mehr den Mindestanforderungen der DIN-Norm.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen ihren Verbandskasten nicht austauschen, wenn die Masken nicht beiliegen. Deshalb: Günstiger ist es, wenn Erste-Hilfe-Set oder der Verbandstasche zwei verpackte medizinische Masken beilegen.

Spätestens zur nächsten Hauptuntersuchung sollte der Verbandskasten vollständig sein. "Ist dieser unvollständig, sind Produkte abgelaufen oder fehlen sie komplett, liegt ein geringer Mangel vor", sagt ein Verkehrsexperte des ADAC.

Wo muss der Verbandskasten im Auto sein?

Wichtig ist, dass der Verbandskasten besonders schnell und leicht zu erreichen ist. Dort sollte ein Verbandskasten im Auto platziert sein. Im Notfall kommt es auf jede Sekunden an. Bei vielen liegt der Kasten unter dem Beifahrersitz - so nimmt er im Fahrzeug keinen Platz weg und ist außerdem nicht direkt sichtbar, aber trotzdem schnell griffbereit.

Eine FFP2-Maske hilft, die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen (Symbolbild). Bild: Daniel Karmann

Keine gute Idee ist es also, den Verbandskasten im Kofferraum zu lagern. Liegt die Erste-Hilfe-Box trotzdem dort, sollte sie nicht unter der Bodenplatte oder anderen Gepäckstücken versteckt sein, raten Experten.

Was muss in den Verbandskasten?

Der ADAC hat zusammengefasst, was alles in einen Verbandskasten gehört. Diese Produkte gehören zu einem Kfz-Verbandskasten nach DIN 13164, aktuelle Ausgabe Februar 2022: