Verbot der United Tribuns: Razzia richtet sich gegen Klub in Augsburg

Das Innenministerium hat die "United Tribuns" verboten, eine Razzia betrifft auch die Augsburger Gruppierung. Mitglieder fielen durch kriminelle Aktivitäten auf.

14.09.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Die beiden Männer, die im Gerichtssaal erschienen, waren markante Erscheinungen. Einer groß und muskulös, damals, im September 2020, firmierte er wohl als "Präsident" der Rockergruppe United Tribuns in Augsburg. Der andere, ebenfalls ein Tribune, war kleiner, dafür in der Statur noch einmal breiter, ein Mann wie ein Schrank, mit Tattoos an Hals und Kopf. Die beiden mussten in einem Prozess als Zeugen aussagen - und wurden aus dem Gefängnis ins Gerichtsgebäude geführt, da sie zu der Zeit Haftstrafen wegen eines missglückten Drogendeals absaßen. Nun hat das Innenministerium die Rockergruppe "United Tribuns" bundesweit verboten. Es ist ein Schritt, der sich auch gegen das Augsburger "Chapter" der Gruppierung richtet, deren Mitglieder in der Stadt in der Vergangenheit teils mit kriminellen Aktivitäten auffielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.