Kreisverkehr stoppt Flucht vor Polizei: Fahrer unter Drogen

Bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Waldkraiburg hat ein 19-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug vollständig zerstört. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Cannabis und wurde bei dem Unfall im Landkreis Mühldorf a.Inn leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer floh vor der Kontrolle innerorts mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern. Die Polizeibeamten brachen die Verfolgung wegen des zu hohen Tempos ab. An einem Kreisverkehr soll der 19-Jährige dann die Kontrolle über das Auto verloren haben, mit mehreren Verkehrszeichen kollidiert und über die Verkehrsinsel gefahren sein. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

