Verfolgungsjagd bei Rosenheim: Fahrer rast mit fast 300 Stundenkilometern der Polizei davon

Als Polizeibeamte einen Mann bei Rosenheim kontrollieren wollten, trat er auf sein Gaspedal und raste davon. Kurz vor Kufstein hielten Beamte ihn auf.

29.04.2022 | Stand: 08:41 Uhr

Mit knapp 300 Stundenkilometern soll ein Fahrer am Donnerstag auf der Autobahn 93 in der Nähe von Rosenheim der Polizei davongerast sein. Als Beamte der Grenzpolizei Raubling ihn an der Autobahn 8 kontrollieren wollten, habe der 48-Jährige zunächst auf etwa 220 Kilometer pro Stunde beschleunigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Erlaubt seien dort nur 120. Kurz danach sei der Mann auf die A93 Richtung Kufstein gewechselt und dort mit etwa 220 Stundenkilometern durch eine Tempo-80-Zone gerast.

Flucht vor der Polizei auf der A93: Fahrer beschleunigt auf fast 300 Stundenkilometer

Zwischen den Anschlussstellen Brannenburg und Oberaudorf beschleunigte der 48-Jährige nach Angaben der Polizei dann auf fast 300 Kilometer pro Stunde - bei erlaubten 130. Unmittelbar vor der Landesgrenze zu Österreich fingen Beamte ihn dann ab und stellten sein Auto sicher, das er sich eigenen Angaben zufolge erst kurz zuvor gekauft hatte. Nun wird gegen den 48-Jährigen ermittelt.

