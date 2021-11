Verfolgungsjagd mit 200 km/h auf A93 - Bundespolizei stoppt mutmaßliche Schleuser

Zwei Aserbaidschaner versuchen, vier türkische Männer über die Grenze zu schleusen. Als sie in eine Polizeikontrolle geraten, gibt der Fahrer Gas.

Mit annährend 200 km/h auf der A93 versuchte ein 29-jähriger Autofahrer am Sonntag, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Das teilt die Polizei mit. Ursprünglich sollte der Fahrer auf Anweisung der Bundespolizei in die Grenzkontrollstelle an der Rastanlage Inntal-Ost einfahren. Doch der Fahrer gab Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten das Auto an der Ausfahrt Oberaudorf.

Verfolgungsjagd auf der Autobahn: Mann im Kofferraum versteckt

Im Fahrzeug erkannten die Beamten der Rosenheimer Bundespolizei zunächst fünf Insassen. Neben dem aserbaidschanischen Fahrer saß ein weiterer Mann derselben Nationalität, beide mit französischer Aufenthaltsgenehmigung. Die drei Mitfahrer auf der Rückbank hatten laut Polizei keine Papiere dabei, gaben aber an, türkische Staatsangehörige zu sein. Einer von ihnen gab an, dass sich im Auto noch eine weitere Person befände. Tatsächlich hielt sich im Kofferraum der Limousine ein weiterer Mann verborgen. Auch er gab an, ursprünglich aus der Türkei zu stammen.

Die vier türkischen Migranten im Alter zwischen 21 und 29 Jahren wurden getrennt von ihren mutmaßlichen Schleusern zur Bundespolizei nach Rosenheim gebracht. Von dort aus konnten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet werden. Die Aserbaidschaner wurden wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Umständen angezeigt. Die Bundespolizei zieht laut Mitteilung in Betracht, dass es sich um eine organisierte Schleusung handelt.

