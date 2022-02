Mann stirbt in Weiden - Im Champagner war Ecstasy "in erheblicher Konzentration"

Nach einem Lokalbesuch in Weiden stirbt ein Mann, sieben Menschen kommen ins Krankenhaus. Alle tranken aus einer Champagner-Flasche. Die ersten Erkenntnisse.

14.02.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Acht Menschen feiern in Restaurant in Weiden in der Opferpfalz: Plötzlich brechen sie mit Vergiftungserscheinungen zusammen.

Alle werden ins Krankenhaus gebracht - ein Mann starb laut Polizei

Die Betroffenen teilten sich eine Flasche Champagner: War das der Auslöser für die Vergiftung?

14. Februar, 14.22 Uhr: Drogen im Champagner - Ermittlungen nach Todesfall in Weiden

Nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden in der Oberpfalz steht fest: In einer Flasche Champagner hat sich die Droge Ecstasy befunden - und zwar "in erheblicher Konzentration", wie der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag sagte. Er verwies auf Ergebnisse einer ersten toxikologischen Untersuchung des Flascheninhaltes. Unklar sei noch, wie die Droge in die Flasche geraten ist. Einen gezielten Anschlag schließen die Ermittler aus. Laut Schäfer besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich am Samstagabend mehrere Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren eine Flasche Champagner geteilt. Bald darauf hätten alle Vergiftungserscheinungen gezeigt. Acht Betroffene kamen in ein Krankenhaus, ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag.

Ein Opfer konnte die Klinik laut Polizei inzwischen wieder verlassen. Bis Montagmittag sei bereits ein Teil der Verletzten als Zeugen vernommen worden. Weitere Befragungen stünden aus, so Schäfer.

14. Februar, 11.38 Uhr: Toxische Substanz im Champagner

Lesen Sie auch

Weiden in der Oberpfalz Gift im Getränk? Ein Toter und mehrere Verletzte in Lokal

Vergifteter Champagner soll zum Tod eines Mannes in einem Restaurant in Weiden in der Oberpfalz geführt haben. "Es hatte eine toxische, eine Giftwirkung", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag. "Es waren Dinge drin, die in einem Champagner eigentlich nicht vorkommen." Die toxikologischen Untersuchungen seien abgeschlossen.

"Es gibt schon Ergebnisse". Ob diese noch am Montag veröffentlicht werden, sei noch unklar. Medienberichte, wonach der Champagner bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag mit der Droge Ecstasy versetzt gewesen sein könnte, wollte Schäfer nicht bestätigen.

Warten auf die Obduktion des Todesopfers

In dem Fall einer möglichen Vergiftung von Restaurantbesuchern in Weiden in der Oberpfalz könnte am Montag die Obduktion des Todesopfers angeordnet werden. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. "Ich glaube nicht, dass wir heute schon definitiv den Flascheninhalt nennen können", erklärte er.

Keine der sieben verletzten Personen erlag in der Nacht seinen Verletzungen

Die Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren hatten sich am Samstagabend eine Flasche Champagner geteilt. Bald darauf machten sich bei allen Vergiftungserscheinungen bemerkbar. Acht Betroffene kamen in ein Krankenhaus, ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag. Nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht kein weiterer Betroffener seinen Verletzungen erlegen. "Uns ist nicht bekannt, dass noch jemand weiteres gestorben ist", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Eine Personen konnte die Klinik bereits wieder verlassen.

Ein Polizeifahrzeug steht vor einem Lokal in der Innenstadt. Nach einem Restaurantbesuch ist ein 52-Jähriger möglicherweise an einer Vergiftung gestorben, sieben weitere wurden verletzt. Bild: Armin Weigel, dpa

Die Polizei geht aktuell nicht von Vorsatz aus

Eine Sonderkommission namens "Markt" hat die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk (BR). Man gehe nicht von Vorsatz aus und ermittle in alle Richtungen. Es werde außerdem derzeit keine bestimmte Person als Beschuldigter geführt, hieß es in dem BR-Bericht weiter.

Das Lokal liegt in der Weidener Innenstadt. Als Polizei und Rettungskräfte ankamen, lagen einige der Gäste, die zwischen 33 und 52 Jahre alt waren, auf dem Boden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Lesen Sie dazu auch: Chlordioxid und MMS: Immer mehr Fälle beim Giftnotruf