Verhandlungen mit Kauf-Interessent gescheitert: So geht es bei R-Pharm weiter

R-Pharm will den Standort in Illertissen verkaufen. Weit gediehene Verhandlungen mit einem Interessenten sind jetzt gescheitert. Wie geht es jetzt weiter?

10.05.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Der russische PharmakonzernR-Pharm will sein deutsches, in Illertissen ansässiges TochterunternehmenR-PharmGermany verkaufen. Man sei "aus politischen Umständen heraus gezwungen", wie ein Unternehmenssprecher im November vergangenen Jahres sagte. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? An diesem Mittwoch gab es eine Information für die Beschäftigten, zu vermelden war jedoch nichts Positives.

