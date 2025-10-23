Lachgas am Steuer: Mann und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Vermutlich unter dem Einfluss von Lachgas ist ein 24-Jähriger in München gegen ein geparktes Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kamen der Mann und seine 25-jährige Beifahrerin verletzt in ein Krankenhaus. Durch den Aufprall wurde der geparkte Wagen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Beide Autos waren den Angaben nach ordnungsgemäß abgestellt.

Im Wagen des 24-Jährigen fanden die Beamten eine Lachgaskartusche und mehrere Luftballons. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich den Angaben nach der Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss des Lachgases stand. Ihm wurde deshalb Blut abgenommen. Unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde er schließlich angezeigt.