Lachgas am Steuer: Mann und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Verkehr

Lachgas am Steuer: Mann und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Ein Mann fährt auf ein geparktes Auto auf. Bei der Unfallaufnahme entdecken die Polizisten Lachgas und mehrere Luftballons - ein Verdacht kommt auf.
Von dpa
    Im Wagen des 24-Jährigen findet die Polizei nach einem Unfall eine Lachgaskartusche und mehrere Luftballons. (Symbolbild)
    Im Wagen des 24-Jährigen findet die Polizei nach einem Unfall eine Lachgaskartusche und mehrere Luftballons. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Vermutlich unter dem Einfluss von Lachgas ist ein 24-Jähriger in München gegen ein geparktes Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kamen der Mann und seine 25-jährige Beifahrerin verletzt in ein Krankenhaus. Durch den Aufprall wurde der geparkte Wagen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Beide Autos waren den Angaben nach ordnungsgemäß abgestellt.

    Im Wagen des 24-Jährigen fanden die Beamten eine Lachgaskartusche und mehrere Luftballons. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich den Angaben nach der Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss des Lachgases stand. Ihm wurde deshalb Blut abgenommen. Unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde er schließlich angezeigt.

